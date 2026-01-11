Μισισίπι: 24χρονος σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα 7χρονο παιδί και έναν πάστορα

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση εξαπλής δολοφονίας στο Μισισίπι, όπου ένας 24χρονος συνελήφθη για τον φόνο έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων ένα 7χρονο παιδί και ένας πάστορας, τη νύχτα της Παρασκευής (09/01).

Το φρικιαστικό περιστατικό

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ντάρικα Μουρ φέρεται να σκότωσε συγγενικά του πρόσωπα καθώς και έναν πάστορα, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Την υπόθεση παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Έντι Σκοτ, κάνοντας λόγο για ένα «φρικτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή».

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας του 16ου περιφερειακού δικαστηρίου, Σκοτ Κόλομ, ο 24χρονος φέρεται αρχικά να πυροβόλησε και να σκότωσε τον πατέρα του, τον αδελφό του και τον θείο του, όλοι με τραύματα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έκλεψε ένα φορτηγάκι και μετέβη σε δεύτερη τοποθεσία, όπου κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα 7χρονο κορίτσι - επίσης συγγενικό του πρόσωπο - πριν το σκοτώσει πυροβολώντας το στο κεφάλι.

Η αστυνομία οδηγήθηκε αργότερα σε τρίτη τοποθεσία, ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίηση, όπου εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί, επίσης με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Ένας από αυτούς ήταν πάστορας της περιοχής.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε γειτονική περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα κίνητρά του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. «Η υπόθεση έχει πραγματικά συγκλονίσει την κοινότητά μας. Προσωπικά, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κανείς για να σκοτώσει ένα 7χρονο παιδί», δήλωσε ο Κόλομ.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο 24χρονος Ντάρικα Μουρ αναμένεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας του Μισισίπι.