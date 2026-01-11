Πάτρα: Ανατροπή ΙΧ στην Ακτή Δυμαίων τα ξημερώματα- Χωρίς τραυματισμούς

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ακτή Δυμαίων, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν νεαροί ανετράπη. Ευτυχώς, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την ανατροπή το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Top Parks. Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
