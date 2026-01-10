Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Μεσολόγγι: Καταστροφές σε δέντρα και μεταλλικές κατασκευές

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Μεσολόγγι, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα και ακόμη και σε σχολικά κτίρια, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της πόλης, Χρήστο Βούρβαχη.

Το φαινόμενο «χτύπησε» από την περιοχή του λιμανιού μέχρι την Ζέστη και ο αέρας ξερίζωσε δέντρα, ξήλωσε στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλη τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου, όπως αναφέρει το agrinionews.gr.

Ο αντιδήμαρχος αναφέρει πως ο ίδιος μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Παπανικολάου και τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου κ. Αλετρά, βρέθηκαν στο σημείο και συνδρομή μηχανημάτων έργου προχώρησαν στο άνοιγμα των δρόμων και την απομάκρυνση αντικειμένων.

Ο ίδιος ευχαρίστησε το Λιμεναρχείο, την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τους υπαλλήλους του δήμου που «άφησαν τα πάντα και έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν, δουλεύοντας με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη και αξίζει τον σεβασμό όλων μας».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Μεσολόγγι: