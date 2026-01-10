Τριήμερο ψυχρής εισβολής στην Ελλάδα- Πού αναμένονται χιονοπτώσεις

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή του Αντιρρίου είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στην δυτική προβλήτα.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Ρίο καθώς η κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο. Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες στην πόλη του Ναυπλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία δύσκολη κατάσταση αφού οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κυματισμούς και η θάλασσα μπήκε στην παλιά πόλη. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν δρόμο και να διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στις πόλεις -και ειδικά για την Αττική- τα θερμοκρασιακά όρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένουν επισφαλή , γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη σαφή συμπεράσματα για τις χιονοπτώσεις. Η αβεβαιότητα μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων παραμένει αυξημένη και μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση αναμένεται αύριο, Κυριακή, δηλαδή περίπου ένα 24ωρο πριν από τα πιο κρίσιμα χρονικά σημεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Όσον αφορά τον υετό και ειδικότερα τις χιονοπτώσεις, τα χιόνια θα αφορούν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Για την Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Τη Δευτέρα 12/1 και την Τρίτη 13/1 η ψυχρή εισβολή θα κορυφωθεί, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τον παγετό να κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες, προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς και δεν αποκλείει οι θερμοκρασίες να πέσουν κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών, στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τις πρώτες ώρες της ημέρας. Από την Τρίτη και μετά, ωστόσο, διαφαίνεται μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, με την Τετάρτη να επανέρχεται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η αλλαγή του καιρού που ξεκινά από αύριο, Κυριακή, σηματοδοτεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Σε πολλές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε μονοψήφια επίπεδα, δίνοντας ένα ξεκάθαρο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στο σκηνικό. Συνολικά η πτώση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Τα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε Αχαΐα και Ευρυτανία, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στην Ήπειρο. Στην περιοχή του Ναυπλίου και του Ρίου, η θάλασσα ξεπέρασε τα όριά της και βγήκε στη στεριά.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φέρει σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχοπτώσεις και την απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Στην πόλη σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Ψηλά κύματα στο λιμάνι της Τήνου

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές. Συνιστάται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στον δήμο Αγράφων

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην ορεινή Ευρυτανία. Από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Όπως ανέφερε σε ενημέρωσή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, από τις πρώτες πρωινές ώρες τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρέθηκαν στο πεδίο, παρεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε. Άμεσα αποκαταστάθηκαν καταπτώσεις στον κεντρικό δρόμο προς το χωριό Άγραφα, στη Στάνα, καθώς και στον δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο, ώστε να διασφαλιστεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κρυονέρι, όπου παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο. Η μεγάλη ποσότητα νερού και οι ορμητικοί χείμαρροι δεν επιτρέπουν προς το παρόν την προσέγγιση των συνεργείων, με τον Δήμο να αναζητά τρόπους για να επέμβει με ασφάλεια μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο. «Είμαστε δίπλα στους δημότες και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Αγράφων θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη στο πεδίο μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.

Προβλήματα προκάλεσε η άνοδος της στάθμης του ποταμού Καλαμά στην περιοχή του Χανίου Τσίκα στον δήμο Ζίτσας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το πάρκο της Αγρότισσας και να καλυφθούν εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Δύσκολες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας στον δρόμο από τη Μηλιά προς το Μέτσοβο, λόγω έντονης χιονόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ορατότητα είναι περιορισμένη σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ το οδόστρωμα έχει αρχίσει να καλύπτεται από χιόνι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ολισθηρότητας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ειδικά για οχήματα που δεν διαθέτουν χιονολάστιχα.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Κυριακή

Προειδοποιήσεις: Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στα Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.