Αγρότες: «Ναι» στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- Ακυρώνεται το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Θετική ήταν η στάση των αγροτών απέναντι στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αποφασίστηκε κατά την πανελλαδική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, δεν θα προχωρήσουν στη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό και θα αναμείνουν τα αποτελέσματα της συνάντησης προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Ωστόσο, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ’αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

Ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13.1.26) το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο της Νίκης σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.