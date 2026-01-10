«Ο πατέρας μας βίαζε και τις δύο αδελφές μου»: Συγκλονίζει ο αδελφός των κοριτσιών

Μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινωνία της Μεσαράς στην Κρήτη τις εξελίξεις στην υπόθεση των δύο νεαρών γυναικών, μιας 14χρονης και μιας 22χρονης με νοητική υστέρηση, που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον ίδιο τους τον πατέρα.

Το οικογενειακό δράμα φέρεται να ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του 23χρονου αδελφού τους, ο οποίος έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης έχει πάρει την επιμέλεια τους, με εντολή εισαγγελέα.

Μάλιστα, ο φερόμενος ως δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης πατέρας της 22χρονης σύμφωνα με την καταγγελία έχει αποκτήσει κι ένα μωρό μαζί της.

Ο αδελφός των δύο γυναικών αποκάλυψε όσα ανατριχιαστικά συνέβαιναν για χρόνια στην οικογένειά του, ενώ όπως τονίζει η καταγγελία έγινε για να προστατευτούν οι δύο αδελφές του.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα λέει, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που – όπως λέει – χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος της μητέρας τους, για την οποία ο αδελφός υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, κάνοντας λόγο για σιωπή και συγκάλυψη από τη μεριά της. «Εγώ νομίζω ότι το ήξερε», δηλώνει χαρακτηριστικά.