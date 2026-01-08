Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο κόρες του ναι να άφησε έγκυο τη μία

Στη σύλληψη ενός 54χρονου και μιας 42 χρονης σε περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από καταγγελία ότι κακοποιούν τα παιδιά τους, ασκώντας τους και σεξουαλική βία.

Μάλιστα ο πατέρας φέρεται σύμφωνα με το patris.gr να άφησε έγκυο τη μια κόρη του

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με τις δύο κόρες του, κατά το χρονικό διάστημα από το 2024 μέχρι και τις 24-12-2025. Πρόκειται για μια 15χρονη, αλλά και μια 22χρονη με μέτρια νοητική υστέρηση.

Η καταγγελία φέρεται να έγινε από συγγενικό πρόσωπο, που ανέφερε ότι και από την πλευρά της μητέρας ασκούνταν σωματική βία. Τα δύο κορίτσια με εισαγγελική παραγγελία παρελήφθησαν από τον μεγαλύτερης ηλικίας αδελφό τους, που διαμένει σε περιοχή του Λασιθίου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.