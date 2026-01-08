Πάτρα: Έπεσε κλάρα δέντρου στα Ψηλά Αλώνια - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα έχουν προκαλέσει στην Πάτρα οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πριν λίγο πτώση κλάρας δέντρου σημειώθηκε στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Στο σημείο μετέβη συνεργείο του Δήμου για την κοπή και την απομάκρυνσή του.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ