Καιρός: Δυο «πολικές φωτοβολίδες» θα χτυπήσουν τη χώρα

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με τους νοτιάδες να δίνουν τη θέση τους στις χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο πολικές φωτοβολίδες θα χτυπήσουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι πολικές φωτοβολίδες θα είναι σύντομες και χτυπήσουν σε δύο φάσεις, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και να κινούνται σαν ασανσέρ.

Ουσιαστικά μια πολική αέρια μάζα θα «συγκρουστεί» με τις θερμές αέριες μάζες οι οποίες ήδη επικρατούν και η σύγκρουση αυτή θα δώσει ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης. 8 με 9 μποφόρ θα κρατήσουν μέχρι αύριο το πρωί.

Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές που θα καταγραφούν στην Αττική τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένονται δύο απότομες πτώσεις του υδραργύρου. Η πρώτη θα εκδηλωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί θεαματικά από τους 21 βαθμούς της Τετάρτης στους 5 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει και πάλι τους 20 βαθμούς, ωστόσο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις θα επηρεάσει τη χώρα. Από την Κυριακή έως και την Τρίτη αναμένεται νέα πολική εισβολή, η οποία θα ρίξει εκ νέου τον υδράργυρο στους 6 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Από το βράδυ της Κυριακής, μια νέα εισβολή πολικών αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας, με την Αττική να βλέπει τον υδράργυρο να υποχωρεί κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη ενισχύονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής.