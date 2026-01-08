Κακοκαιρία στην Πάτρα: Χαλάζι, πλημμύρες σε Ακτή Δυμαίων, Ρίο και κλειστό πορθμείο

Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαίων και το Ρίο από την κακοκαιρία
Προβλήματα από την κακοκαιρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ σύμφωνα με την ΕΜΥ, έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες απαγορεύσεις απόπλου και στην Δυτική Ελλάδα.
Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, όπως και οι γραμμές Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων.
Παράλληλα, στην Πάτρα καταγράφονται προβλήματα από συσσώρευση υδάτων, με πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ακτή Δυμαίων, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην παραλιακή του Ρίου.
Χαλάζι έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πάτρας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά ανασταλεί. Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας.
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου και από το λιμάνι του Λαυρίου.
Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα, Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα και Κεραμωτή – Θάσος.
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
