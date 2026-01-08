Κακοκαιρία στην Πάτρα: Χαλάζι, πλημμύρες σε Ακτή Δυμαίων, Ρίο και κλειστό πορθμείο

Προβλήματα από την κακοκαιρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ σύμφωνα με την ΕΜΥ, έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες απαγορεύσεις απόπλου και στην Δυτική Ελλάδα.

Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, όπως και οι γραμμές Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων.

Παράλληλα, στην Πάτρα καταγράφονται προβλήματα από συσσώρευση υδάτων, με πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ακτή Δυμαίων, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην παραλιακή του Ρίου.

Χαλάζι έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πάτρας.