Οι αργίες του 2026 και το μοναδικό τετραήμερο της νέας χρονιάς

Το 2026 πλησιάζει και αρκετές από τις αργίες της νέας χρονιάς «κουμπώνουν» πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, δημιουργώντας ιδανικές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις.

Συνολικά, το 2026 περιλαμβάνει 15 αργίες, ανάμεσά τους τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο. Η χρονιά ξεκινά με την αργία της Πρωτοχρονιάς, η οποία πέφτει Πέμπτη (01.01.2026), ενώ ακολουθούν τα Θεοφάνια την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου.

Η επόμενη αργία είναι την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) που όπως πάντα δημιουργεί τριήμερο σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που προηγείται. Η 25η Μαρτίου φέτος πέφτει Τετάρτη.

Όσον αφορά στο φετινό Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου και σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, φτιάχνουν ένα ωραίο τετραήμερο.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά (Παρασκευή) που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Αργία είναι η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο και η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.

Οσον αφορα στα Χριστούγεννα του 2026 δημιουργούν τριήμερο, καθώς πέφτουν Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου