Πάτρα: Έφοδοι της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή στο Καρναβάλι

Ενισχυμένο σχέδιο ελέγχων ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενόψει των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με στόχο να περιοριστούν πρακτικές που οδηγούν σε απόκρυψη τζίρου και φοροδιαφυγή σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης και μεγάλης επισκεψιμότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνουν διοργανώσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες και οργανωμένες παρελάσεις, όπως της Πάτρας και της Ξάνθης, αλλά και καρναβάλια σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Νάουσα, Καστοριά, Τύρναβο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής που θα «μπαίνουν» μέσα στο πλήθος, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις υποδήλωσης συμμετοχών σε γκρουπ παρελάσεων, όταν στην πράξη έχουν εισπραχθεί ποσά για στολές ή συμμετοχές, αλλά εμφανίζονται ελάχιστα άτομα στα παραστατικά.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται στην αγορά, σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ, σε χώρους διασκέδασης, σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τουριστικά γραφεία, σε πάρκινγκ, αλλά και σε καταστήματα με εποχικά είδη.

Τα κλιμάκια θα χρησιμοποιούν φορητούς σαρωτές και υπολογιστές, ενώ κάμερες θα καταγράφουν τη διαδικασία και θα μεταδίδουν εικόνα και ήχο στο επιχειρησιακό κέντρο της ΑΑΔΕ. Η πρακτική προβλέπει αιφνιδιαστικές εφόδους, άντληση δεδομένων από POS και ταμειακές, και αντιπαραβολή με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τις δηλώσεις ΦΠΑ, με δυνατότητα ελέγχου και προηγούμενων χρήσεων.