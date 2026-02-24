Σία Αναγνωστοπούλου: Κατάθεση ερώτησης για τη διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle

H Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς είναι μεταξύ των 9 βουλευτών που κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Παύλο Μαρινάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη και την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη με θέμα: "Καταργείται το ιστορικό Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle λόγω… περικοπών". Την ερώτηση συνυπογράφει και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σιγεί οριστικά, μέσα σε λίγους μήνες, μια ραδιοφωνική φωνή που αποτέλεσε και αποτελεί ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό σύνδεσμο του ελληνισμού. Το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα που κατά την διάρκεια της δικτατορίας υπήρξε η εμβληματικότερη πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης για τους Έλληνες -από δημοσιογράφους και σχολιαστές που η χούντα είχε χαρακτηρίσει ως «Αρουραίους της Κολωνίας»- από την 1η Ιανουαρίου του 2027 διακόπτεται αμετάκλητα, λόγω περικοπών του προϋπολογισμού για τον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό φορέα DW .

Η απόφαση αυτή της διοίκησης του οργανισμού της Deutsche Welle, αφορά αποκλειστικά στο ελληνόφωνο πρόγραμμα. Από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα της DW, κάποια προγράμματα θα έχουν περικοπές ή θα υποστούν αναδιάρθρωση, δυστυχώς όμως ,μόνο ο ελληνόφωνος τομέας θα καταργηθεί πλήρως.

Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για τον «ξαφνικό θάνατο» ενός προγράμματος μοναδικού για την συμβολή του στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, πρόκειται για μια αιφνιδιαστική απόφαση του γερμανικού διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle, που υποβιβάζει την επίσημη γλώσσα δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδας και Κύπρου). Ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως θέμα υψίστης σοβαρότητας που αγγίζει τα όρια της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας και διαταράσσει τις αρχές της ευρωπαϊκής πολυφωνίας, πολυμορφίας και ισότητας, αναφέρει η σχετική ερώτηση που κατατέθηκε.

Δεδομένου ότι η αμετάκλητη αυτή απόφαση του γερμανικού φορέα DW εις βάρος του ελληνικού προγράμματος θα μπορούσε να επισκιάσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα κάνει, έτσι ώστε να ανασταλεί και να επανεξεταστεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί μεταξύ άλλων:

-Πως θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις επιπτώσεις που επιφέρει στις ελληνογερμανικές σχέσεις, αλλά και στις αρχές της ευρωπαϊκής πολυμορφίας και της ισότητας, η απόφαση της DW να σταματήσει πλήρως -από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα που διαθέτει- μόνο το ελληνικό;

-Με τι ενέργειες θα αποκαταστήσει η ελληνική κυβέρνηση τη ζημία που υφίσταται η ελληνική γλώσσα που αποτελεί επίσημη γλώσσα δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδας και Κύπρου) ομιλείται τουλάχιστον από 500.000 Έλληνες της Γερμανίας και είναι η βασική ταυτοτική συγκολλητική ουσία των Ελλήνων της διασποράς;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ.