Γαστούνη: «Κλείνω την επιχείρηση γιατί φοβάμαι, θα μας σκότωναν» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 ατόμων

«Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα και τα διέλυσαν όλα», λέει ο επιχειρηματίας
Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 άτομα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (21.02.2026) στη Γαστούνη, όπου ανήλικος αποπειράθηκε να κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο. Τότε, ο ιδιοκτήτης τον έπιασε και τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, και η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας τον με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.
«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή Live News.
«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν. Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο 3 φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», σημείωσε.
Ο ιδιοκτήτης, μάλιστα, αποκάλυψε ότι λόγω φόβου αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του. «Μία υγιής επιχείρηση την κλείνω γιατί φοβάμαι. Δεν υπάρχει νόημα. Μάλλον απέτυχα γιατί επιχείρησα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Η αστυνόμευση είναι λίγη δεδομένης της εγκληματικότητας στην περιοχή», είπε.
Γαστούνη: Βάζει λουκέτο στην επιχείρηση ο περιπτεράς, μετά από επίθεση 15 ατόμων
Πατρινό Καρναβάλι 2026: 107 συλλήψεις και πάνω από 650 κλήσεις
Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr