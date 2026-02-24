Γαστούνη: «Κλείνω την επιχείρηση γιατί φοβάμαι, θα μας σκότωναν» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 ατόμων

Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (21.02.2026) στη Γαστούνη, όπου ανήλικος αποπειράθηκε να κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο. Τότε, ο ιδιοκτήτης τον έπιασε και τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, και η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας τον με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή Live News.

«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν. Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο 3 φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», σημείωσε.