Γαστούνη: Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι μετά τον ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εμπόρων και τη συμμετοχή δημοτικής αρχής και Αστυνομίας -

Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαστούνη, με αφορμή την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας στην περιοχή. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε τον ανήλικο να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημά του, τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, και η ένταση κλιμακώθηκε. Κατά τις μαρτυρίες, ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα. Σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.