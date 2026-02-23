Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για… χυμό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι θα κατανάλωνε ποτό που περιείχε αλκοόλ
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.
Η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και ο 7χρονος ζήτησε έναν χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι θα κατανάλωνε ποτό που περιείχε αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.
Οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι πλέον καλά στην υγεία του.
Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
