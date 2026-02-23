Ακράτα: 17χρονος στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καρναβαλικές εκδηλώσεις

Συνελήφθη ο πατέρας του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
Στο Κέντρο Υγείας Ακράτας διακομίστηκε ένας 17χρονος, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας από φίλους του, εμφανίζοντας συμπτώματα μέθης που έχρηζαν ιατρικής παρακολούθησης. Το ιατρικό προσωπικό του παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν ανηλίκους, ενημέρωσε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Ακολούθως, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 17χρονου, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
