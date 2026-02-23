Χιονοθύελλα «πάγωσε» τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη- Ακυρώθηκαν πάνω από 5.000 πτήσεις

Σφοδρή χιονόπτωση χτυπά πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών με εκατομμύρια κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους λόγω απαγορεύσεων κυκλοφορίας και προειδοποιήσεων για χιονοθύελλα.

Οι συνθήκες από την χιονόπτωση χαρακτηρίζονται ακραίες με την βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει ντυθεί στα λευκά. Τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, είναι κλειστά ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Συγκεκριμένα περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026) και σχεδόν 600 ακόμη έχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το FlightAware, τα δύο αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρώσεις – το John F. Kennedy και το LaGuardia – έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέα Υόρκη, ποδηλάτες και οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς το χιόνι έχει σκεπάσει δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, την ώρα η κακοκαιρία εντείνεται.

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες τροχαίας κατέγραψαν ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Οι αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 55 χλμ./ώρα.