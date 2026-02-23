Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Ολυμπίων - Τέσσερις τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση δυο οχημάτων
Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο, όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Σύμφωνα με το ilialive.gr από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα, με το ένα άτομο να έχει υποστεί σοβαρότερο τραυματισμό.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο Γ.Ν. Ηλείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Αίγιο: Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων- Στον Ανακριτή αύριο ο δράστης
Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΔΕΙΤΕ όλες τις στολές, τα άρματα και τα χαμόγελα σε πάνω από 1.500 φωτογραφίες
Δυτ. Ελλάδα: Τηλεφωνική απάτη με «βλάβη στο ρεύμα»- Πώς να προστατευτείτε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr