Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Ολυμπίων - Τέσσερις τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση δυο οχημάτων

Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο, όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με το ilialive.gr από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα, με το ένα άτομο να έχει υποστεί σοβαρότερο τραυματισμό.

 Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο Γ.Ν. Ηλείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

