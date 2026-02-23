Back to Top
Η διασωστική λέμβος και η «Ήρα» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ετοιμότητα στο κάψιμο του καρνάβαλου - ΒΙΝΤΕΟ

Ξεχώρισε στη φαντασμαγορική βραδιά στον μώλο του Αγίου Νικολάου

Η νύχτα έγινε μέρα στον μώλο του Αγίου Νικολάου, όπου δεκάδες χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για την τελετή καύσης του καρνάβαλου, μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με φώτα, μουσική και πυροτεχνήματα.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της διασωστικής λέμβου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σε συνεχή επιτήρηση από θαλάσσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παρευρισκομένων και των συμμετεχόντων.

Η ναυαγοσωστική ομάδα, με τη διασωστική σκύλο ναυαγοσώστη Ήρα να βρίσκεται εν πλω πάνω στη λέμβο, κερδίζοντας τα βλέμματα και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας. 

