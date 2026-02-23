Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέο κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», με τις αρχές να προειδοποιούν για νέο κύμα βίας και αντεκδικήσεων από το καρτέλ του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο.Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν αρχικά να τον συλλάβουν, ωστόσο η επιχείρηση εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυρών. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν θανάσιμα άλλα τρία, μεταξύ αυτών και ο Οσεγκέρα, ο οποίος πέθανε κατά τη μεταφορά του αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού.

Όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κοινής ομάδας ΗΠΑ–Μεξικού (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel), η οποία συντονίζει στρατιωτικές και πληροφοριακές υπηρεσίες.

Δεκάδες νεκροί σε έξι επιθέσεις

Η εξόντωση του 59χρονου αρχηγού του καρτέλ Jalisco New Generation προκάλεσε άμεση κλιμάκωση της βίας. Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, σημειώθηκαν έξι «δειλές επιθέσεις κατά των αρχών» στη Χαλίσκο.

«Είκοσι πέντε μέλη της Εθνοφρουράς, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας υπάλληλος της Γενικής Εισαγγελίας της Πολιτείας σκοτώθηκαν», δήλωσε. Παράλληλα, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ «30 εγκληματίες επίσης σκοτώθηκαν».

Ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, ανέφερε ότι οκτώ μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν κατά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό και τη θανάσιμη εξουδετέρωση του «Ελ Μέντσο».

«Ήταν πραγματικά μια πολύ βίαιη επίθεση από το οργανωμένο έγκλημα», τόνισε, προσθέτοντας ότι κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν πυρομαχικά και εκτοξευτές πυραύλων. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το ίδιο καρτέλ είχε καταρρίψει στρατιωτικό ελικόπτερο το 2015.

Οδοφράγματα, πυρπολήσεις και «κόκκινος συναγερμός»

Σε πολλές περιοχές που ελέγχονται από το CJNG σημειώθηκαν πυρπολήσεις αυτοκινήτων και λεωφορείων, αποκλεισμοί δρόμων και ζημιές σε επιχειρήσεις.

Στη Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, ο κυβερνήτης Πάμπλο Λέμους Ναβάρο κήρυξε «κόκκινο συναγερμό», αναστέλλοντας τη λειτουργία των σχολείων, των δημόσιων μεταφορών και μεγάλων εκδηλώσεων. Εικόνες από την πόλη δείχνουν καμένα οχήματα να φράζουν κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ γειτονιές παρέμειναν σχεδόν άδειες, καθώς οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό εξέδωσε προειδοποιήσεις για 18 πολιτείες της χώρας, καλώντας Αμερικανούς πολίτες σε οκτώ πόλεις – μεταξύ αυτών το Πουέρτο Βαγιάρτα και το Κανκούν – να παραμείνουν στα σπίτια ή στα ξενοδοχεία τους λόγω αποκλεισμένων δρόμων και εγκληματικής δραστηριότητας.

Στο αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, αν και η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά. Περιστατικά σημειώθηκαν επίσης κοντά στα αεροδρόμια Πουέρτο Βαγιάρτα και Τεπίκ.

Ανάπτυξη 2.500 στρατιωτών και φόβοι για διαδοχή

Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την ανάπτυξη 2.500 επιπλέον στρατιωτών στη Χαλίσκο και σε γειτονικές πολιτείες για την ενίσχυση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων, πέραν των περίπου 7.000 που ήδη βρίσκονταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κανονικότητα αποκαταστάθηκε» μετά την ανάπτυξη των δυνάμεων.

Ο στρατηγός Τρεβίγια Τρέχο αποκάλυψε ότι η τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε την Παρασκευή, έπειτα από παρακολούθηση της συντρόφου του. Όπως δήλωσε, όταν η γυναίκα αποχώρησε από το ακίνητο στην Ταπάλπα στις 21 Φεβρουαρίου, προέκυψε πληροφορία ότι ο αρχηγός του καρτέλ παρέμενε στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του σχεδίου σύλληψης.

Η εμπειρία προηγούμενων περιπτώσεων στο Μεξικό δείχνει ότι η εξόντωση ή σύλληψη ηγετών καρτέλ συχνά οδηγεί σε σφοδρές εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή και σε νέο κύμα βίας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για περαιτέρω κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από CNN και Washington Post