Άγριος ξυλοδαρμός 25χρονης από τον σύντροφό της: «Δεν με άφηνε να φύγω»

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 25χρονη νοσηλεύτρια, από τον σύντροφό της.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της περιγράφοντας ότι ο 26χρονος φίλος της, της προκάλεσε σοβαρά χτυπήματα λόγω παθολογικής ζήλιας.

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο, είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας – θύματος ενδοοικογενειακής βίας – που δέχτηκε την άγρια επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της. Ο ξυλοδαρμός της σημειώθηκε όταν ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο και την έσπρωξε, την άρπαξε από τα μαλλιά, της χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του μπάνιου και την κλείδωσε μέσα.

Μιλώντας στο Mega, η 25χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του συντρόφου της: «Μου ερχόντουσαν μηνύματα από τις φίλες μου σε μία ομαδική που έχουμε, και εκείνος νόμιζε ότι είναι κάποιος άλλος. Να του λέω ‘καλέ τα κορίτσια είναι’ και να μου λέει ‘αποκλείεται, είναι κάποιος από τη δουλειά σου και με κερατώνεις».

«Του λέω να φύγει έξω από το μπάνιο να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να ηρεμήσουν τα πνεύματα να φύγω, βάζει τον σύρτη στην πόρτα, δεν με άφηνε να φύγω. Του έλεγα ‘σε παρακαλώ άνοιξέ μου να φύγω να πάω στη δουλειά μου, να τελειώσει εδώ’», συμπλήρωσε.

Το περιστατικό κράτησε περίπου μισή ώρα. Με φωνές και χτυπήματα να ακούγονται, κανείς γείτονας δεν χτύπησε την πόρτα για να βοηθήσει το θύμα, αλλά ούτε κάλεσε το 100.