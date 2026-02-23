Κρήτη: Έγκαυμα στα μάτια από αφρούς για 15χρονη στο καρναβάλι της Κισσάμου

Τραυματισμό στα μάτια και συγκεκριμένα χημικό έγκαυμα στους κερατοειδείς χιτώνες, υπέστη μία 15χρονη στο καρναβάλι της Κισσάμου Χανίων στην Κρήτη την Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026). Το άτυχο κορίτσι δέχτηκε στο πρόσωπο αφρούς.

«Στο καρναβάλι της Κισσάμου υπέστη εκτεταμένο χημικό έγκαυμα στους κερατοειδείς και των δύο ματιών από αφρό που της πέταξαν κατευθείαν στο πρόσωπο», αναφέρει η μητέρα της 15χρονης που ζει μία πολύ επώδυνη εμπειρία.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια πήγε με τη μητέρα της στον οφθαλμίατρο της πόλης, ο οποίος άνοιξε το ιατρείο του κυριακάτικα άρον – άρον.

Να σημειωθεί ότι πριν τη 15χρονη, είχαν ήδη πάει κι άλλοι έφηβοι και μετά έφτασε κι άλλο περιστατικό από το ίδιο καρναβαλικό άρμα, με αντίστοιχα προβλήματα στα μάτια.

Η νύχτα που ακολούθησε ήταν εφιαλτική. Οι πόνοι της ανήλικης ήταν αφόρητοι, δεν κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου και τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) πήγε στο νοσοκομείο στα Χανιά για επιπλέον φροντίδα.

Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά η βλάβη είναι μεγάλη…

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι με κλειστά μάτια, σε σκοτεινό περιβάλλον, με φωτοφοβία και πόνο. Δεν θα πάει ούτε στο σχολείο ούτε στις δραστηριότητές της.

Η καθημερινότητά της διακόπτεται απότομα για κάτι που παρουσιάζεται ως «αθώα διασκέδαση».

Το μπουκάλι του αφρού γράφει απλώς ότι σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο σοβαρού χημικού εγκαύματος. Καμία σαφής επισήμανση ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κερατοειδή.

Όπως αποδείχτηκε, λίγα λεπτά «πλάκας» μπορεί να αφήσουν πραγματική βλάβη.

