Σκουπίδια από τον Καναδά της δεκαετίας του 1960 ξεβράζονται σε ακτές της Σκωτίας - Το παράξενο φαινόμενο

Πλαστικά μπουκάλια και απορρίμματα που φαίνεται να προέρχονται από τον Καναδά και χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ξεβράστηκαν σε παραλία των Ορκάδων.

Εθελοντές που συλλέγουν απορρίμματα λένε ότι έχουν «κατακλυστεί» από την ποσότητα πλαστικού που έχουν βρει στην ακτογραμμή του Χάουαρ Σαντς, στο Σάντεϊ, τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ, ο οποίος οργανώνει καθαρισμούς παραλιών, δήλωσε ότι πέρυσι συγκέντρωσε 42 πλαστικά μπουκάλια από την ακτή – ενώ ήδη φέτος έχει βρει εκατοντάδες. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των «ρετρό απορριμμάτων» σε «αρκετά ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες», με ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους.

«Πού να έρθουν και τα σκουπίδια του 2000»

Ο 35χρονος Γουόρνερ είπε ότι μερικά από τα πλαστικά μπουκάλια που ανακάλυψε στο Σάντεϊ φαίνεται να προέρχονται από τη Νέα Γη και Λαμπραντόρ, στον Καναδά. Ανησυχεί ότι ακόμη περισσότερα απορρίμματα θα ξεβραστούν στην παραλία στο μέλλον. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στα σκουπίδια της δεκαετίας του ’90 και του 2000, οπότε αυτά θα είναι σε εξωφρενικές ποσότητες», είπε.

Με βάση την ποσότητα σωματιδίων πολυστυρενίου σε ένα τετραγωνικό μέτρο, ο Ντέιβιντ εκτίμησε ότι υπήρχαν πάνω από 300.000 κομμάτια απλωμένα σε 70 τετραγωνικά μέτρα. Ο Γουόρνερ δήλωσε στο BBC ότι ο τεράστιος όγκος απορριμμάτων στην παραλία ήταν «πραγματικά συγκλονιστικός».

«Είναι η πρώτη φορά από τότε που καθαρίζω τις παραλίες που αισθάνομαι ότι με έχει ξεπεράσει η κατάσταση», είπε. «Συνήθως καθαρίζουμε τις παραλίες με μια ομάδα εθελοντών, κάνουμε καλή δουλειά και φαίνεται καθαρή μετά. Έπειτα πηγαίνουμε τρεις μήνες αργότερα και τα σκουπίδια έχουν επιστρέψει και λέμε “εντάξει, έτσι συμβαίνει, τουλάχιστον θα τα βγάλουμε από τη θάλασσα”. Αλλά αυτή τη φορά, η τεράστια ποσότητα και το γεγονός ότι υπήρχαν τόσα πολλά μικροσκοπικά κομμάτια πολυστυρενίου σήμαινε ότι ήταν αδύνατο να τα μαζέψουμε».

«Δεν μας εκπλήσσει, θα τα καθαρίσουμε»

Καθώς η παραλία αποτελεί περιοχή ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος για πουλιά που φωλιάζουν, τα απορρίμματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο για την άγρια ζωή. Η Marine Conservation Society ανέφερε ότι τα παλιά απορρίμματα συχνά ξεβράζονται αυτή την εποχή του χρόνου λόγω των εποχικών καταιγίδων – ενώ η διάβρωση των παράκτιων χωματερών απελευθερώνει επίσης πολλά «ρετρό» σκουπίδια. Η εκπρόσωπος Κάθριν Γκέμελ δήλωσε: «Τα απορρίμματα, ειδικά τα πλαστικά, δεν εξαφανίζονται ποτέ και μπορούν να παραμείνουν για πολύ καιρό στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να ταξιδέψουν διαμέσου των ωκεανών».

Εν τω μεταξύ, ο Τζον Μπέρι, της Ομοσπονδίας Νήσων της Σκωτίας και της Greener Orkney, είπε ότι δεν τον εξέπληξε η αύξηση των απορριμμάτων στο Σάντεϊ. «Έχουμε κάποιες πραγματικά καθαρές παραλίες [στις Ορκάδες], αλλά έχουμε και μερικές πολύ βρώμικες», πρόσθεσε. «Δεν με εκπλήσσει καθόλου ότι, με ένα ελαφρώς διαφορετικό καιρικό μοτίβο, λαμβάνουμε πολύ παλιό, συσσωρευμένο υλικό. Αλλά θα το καθαρίσουμε την άνοιξη. Και του χρόνου θα επιστρέψει. Οπότε θα κάνουμε ξανά την ίδια διαδικασία».

«Αλλαγή νοοτροπίας γύρω από το πλαστικό»

Παρότι η κατάσταση είναι απογοητευτική, ο Γουόρνερ επιδιώκει να δώσει μια θετική διάσταση. Ο συντονιστής βιωσιμότητας ελπίζει να δημιουργήσει μια επίσημη ομάδα καθαρισμού παραλιών, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μοιράζονται ενδιαφέροντα ευρήματα. Σκουπίδια ξεβράζονται στο νησί από πολλά μακρινά μέρη, με μια αποκεφαλισμένη κούκλα από την Ιαπωνία να έχει εμφανιστεί κάποτε στην ακτή. Ως μέλος της Sanday Community Craft Club, σκέφτεται επίσης να χρησιμοποιήσει το πλαστικό για να δημιουργήσει ένα καλλιτεχνικό γλυπτό, ώστε να στείλει ένα μήνυμα για το πρόβλημα.

Ο Γουόρνερ είπε: «Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το πλαστικό. Το χρησιμοποιώ κι εγώ, είναι αναπόφευκτο. Απλώς θέλω οι άνθρωποι να έχουν επίγνωση όταν αγοράζουν πλαστικά προϊόντα, να σκέφτονται πού θα καταλήξουν. Ακόμα κι αν αυτά τα σκουπίδια δεν είναι “δικά μας” σκουπίδια, είναι κάποιου άλλου. Και τότε, πού πηγαίνουν τα δικά μας; Είναι περισσότερο θέμα ευαισθητοποίησης και προσπάθειας να αγοράζουμε λιγότερα, αν δεν είναι απαραίτητο».

πηγή ethnos.gr