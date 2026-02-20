Κατά των δασμών του Τραμπ αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το ABC, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.