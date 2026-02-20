Ξανά στο έλεος της βροχής το Νεοχώρι - Αδιανόητες εικόνες με μαθητές

Μια ολιγόλεπτη, έντονη βροχόπτωση ήταν αρκετή για να σημειωθούν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα σε γνωστά σημεία του Νεοχωρίου που συχνά πυκνά παρουσιάζουν προβλήματα, κυρίως πέριξ του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι μικρές λίμνες νερών που δημιουργήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια μετακίνησης ηλικιωμένων, γονέων και απλών πολιτών στις σημερινές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με το iaitoloakarnania.gr αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν με μικρά παιδιά, μαθητές, που στην προσπάθεια να γυρίσουν από το σχολεία στα σπίτια τους, αναγκάστηκαν με αυτοκινδύνευση να μετακινηθούν «τοίχο τοίχο» γαντζωμένα στα σύρματα για να μη γίνουν μούσκεμα.