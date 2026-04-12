Ηλεία: Γάτα… προσκάλεσε τροχαίο το ξημέρωμα του Πάσχα

Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός της όταν, όπως ανέφερε η ίδια, πετάχτηκε ξαφνικά το ζώο στο οδόστρωμα
Ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές μετράμε από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το ξημέρωμα του Πάσχα στην εθνική οδό Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας, στο ύψος της Βαρβάσαινας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός της όταν, όπως ανέφερε η ίδια, πετάχτηκε ξαφνικά ζώο στο οδόστρωμα. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έκανε περιστροφές και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το patrisnews.com.
Άμεσα διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι τη στιγμή του ατυχήματος δεν περνούσε άλλο όχημα από το σημείο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Το περιστατικό προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
