Η καρδιά του ελληνικού Πάσχα: Οβελίας, κόκκινα αυγά και οικογένεια- ΒΙΝΤΕΟ

Από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, οι σούβλες άναψαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου μέχρι τις αυλές των αθηναϊκών προαστίων και τις πλατείες των επαρχιακών πόλεων, η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται αναλλοίωτη εδώ και αιώνες, ο οβελίας γυρίζει αργά πάνω από τα κάρβουνα, οι οικογένειες μαζεύονται γύρω του και η μυρωδιά του ψητού αρνιού στροβιλίζεται στον ανοιξιάτικο αέρα.

Η χώρα, που τις τελευταίες ημέρες κινήθηκε με τους ρυθμούς της Μεγάλης Εβδομάδας -νηστεία, εκκλησία, Επιτάφιος, Ανάσταση- βρήκε σήμερα την αποκορύφωση της γιορτής της. Τα τραπέζια στρώθηκαν πλούσια, τα κόκκινα αυγά έσπασαν, τα ποτήρια σηκώθηκαν.

Μια φορά ακόμα, το ελληνικό Πάσχα αποδεικνύει πως ορισμένες παραδόσεις δεν χρειάζονται επεξήγηση, μόνο βιώνονται.