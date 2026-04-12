Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής από τροχαίο

Τραγωδία, λίγο μετά την Ανάσταση σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένα νέο παιδί, μόλις 23 χρόνων, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Αθηνών του Βόλου, όταν ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, βγήκε εκτός πορείας και έπεσε.

Ο οδηγός φέρεται πως έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.