Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 -4 -2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Χήρα ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ }
~•ΕΤΩΝ 93•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/4/26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΜΥΛΩΝ) ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ,
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΑΝΔΡ. ΧΑΡΟΚΟΠΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ.
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ PETERS, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
