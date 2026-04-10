Σοκ στην Πάτρα- Νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, η μητέρα του Μαρίνου Σκανδάμη- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τραγικό πρόσωπο η Χαρίκλεια Σκανδάμη, η 92χρονη ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στα Ψηλά Αλώνια.

Πρόκειται για τη μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη.

Η είδηση της τραγικής κατάληξης της ηλικιωμένης συγκλόνισε την πόλη, καθώς η οικογένεια Σκανδάμη είναι ευρέως γνωστή στην Πάτρα. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος. Ο πυκνός καπνός που ανέδυε το διαμέρισμα ήταν ορατός από μακριά, σπέρνοντας ανησυχία στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να διαφύγει και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο της πόλης. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκένωση του κτιρίου και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα στους γύρω δρόμους.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

* Νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε η οικιακή βοηθός της. Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευή, όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον πυκνό καπνό να καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους. Αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκένωση του κτιρίου και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα στους γύρω δρόμους.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πρώτη Ενημέρωση: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται αυτές τις ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση και εντατική. Πυροσβεστικά οχήματα έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις. Ο πυκνός καπνός που αναδύεται από το διαμέρισμα είναι ορατός από μακριά, δημιουργώντας εικόνες έντονης ανησυχίας στους διερχόμενους και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Εγκλωβισμένη ηλικιωμένη- Αγώνας δρόμου για τους πυροσβέστες

Το σενάριο περιπλέκεται δραματικά από πληροφορίες που θέλουν μία ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος. Το γεγονός αυτό έχει αναβαθμίσει σημαντικά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και για τον εντοπισμό και την απεγκλώβιση της γυναίκας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με κλιμάκια διάσωσης να επιχειρούν συντονισμένα κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πυκνός καπνός δυσχεραίνει ουσιαστικά την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαταχθεί η άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους των γύρω ορόφων να έχουν βγει εσπευσμένα στον δρόμο. Αστυνομικές δυνάμεις που επίσης έχουν κληθεί στο σημείο, φροντίζουν για την απομάκρυνση του κόσμου από την επικίνδυνη ζώνη και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη γύρω περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους.