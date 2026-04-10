Μην ψάχνεις, βρες στο
Ρόδος: 15χρονος τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας

Φέρει εγκαύματα στο αριστερό χέρι

Ένας 15χρονος τραυματίστηκε το βράδυ της Μ.Πέμπτης (09/04) στο χωριό Μαλώνα στη Ρόδο, όταν προσπάθησε να ανάψει κροτίδα, ωστόσο εκείνη εξερράγη στα χερία του.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στον Ιερό Ναό του χωριού. Από την έκρηξη της κροτίδας προκλήθηκαν εγκαύματα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού του ανήλικου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Μαλώνα, κ. Μουτσακέλλης, μιλώντας στο ΑΠΕ, τόνισε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων συνεχίζεται και φέτος από μικρούς και μεγάλους, γι’ αυτό και ζήτησε ενίσχυση των μέτρων ελέγχου από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στο ίδιο χωριό έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαροί τραυματισμοί κατά την περίοδο του Πάσχα, λόγω πυροτεχνημάτων.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, ενώ ο νεαρός παραμένει υπό παρακολούθηση.

Πάτρα: Οι δρόμοι ανοίγουν και «καταπίνουν» ρόδες- Τι λέει ο Δήμος της Πάτρας

Η Μεγάλη Παρασκευή στο Β΄ Κοιμητήριο Πατρών- Κατανυκτική η Περιφορά του Επιταφίου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σοκ στην Πάτρα- Νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, η μητέρα του Μαρίνου Σκανδάμη- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

