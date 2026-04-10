Πάτρα: Οι δρόμοι ανοίγουν και «καταπίνουν» ρόδες- Τι λέει ο Δήμος της Πάτρας

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε σήμερα η κατάσταση των δρόμων στην Πάτρα, μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος στο Δασύλλιο και συγκεκριμένα στην οδό Αλσυλλίου.

Η δημιουργία μεγάλης λακκούβας είχε ως αποτέλεσμα ένας τροχός απορριμματοφόρου να βυθιστεί, με ένας εργαζόμενος να τραυματίζεται ελαφρά.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά το χρόνιο πρόβλημα υποδομών που ταλαιπωρεί την πόλη, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν παράπονα για λακκούβες και φθαρμένους δρόμους σε κάθε γειτονιά.

«Δυστυχώς, στο σύνολο της Πάτρας υπάρχουν τέτοια θέματα, καθώς από κάτω υπάρχουν αγωγοί 80 χρόνων, περίπου. Έχουμε υποδομές που ήταν για μια Πάτρα των 25.000- 30.000 κατοίκων. Δεν είναι εύκολο να αποκαταστήσουμε όλους τους αγωγούς, μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο εργασιών και είναι έργα που δεν χρηματοδοτούνται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε», λέει στο thebest o Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Η αποκατάσταση της Κανακάρη

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μελάς στην οδό Κανακάρη, για την οποία φαίνεται να υπάρχει πλέον συγκεκριμένο σχέδιο δράσης: «Σε ό,τι αφορά την οδό Κανακάρη, θα αποκατασταθεί. Ήδη προχθές πάρθηκε απόφαση με τη ΔΕΥΑΠ για τον παλιό σαπισμένο αγωγό που πρέπει να αλλάξει. Την ερχόμενη Παρασκευή υπάρχει νέα συνάντηση, ώστε να υπάρξει ένας συνδυασμός έργων, γιατί θα περάσει και ο αγωγός του φυσικού αερίου. Θα οριστεί ένα χρονικό πλαίσιο, για να μην σκάβει ο ένας και μετά να πηγαίνει ο άλλος, να ξηλώνει και να ξανασκάβει, γιατί μιλάμε για το κέντρο της πόλης και θα πρέπει να συντονιστεί και το κυκλοφοριακό, καθώς δεν μπορούμε να απομονώσουμε όλη την Κανακάρη. Είναι ένα έργο που θα γίνει και πρέπει να το κάνουμε, διαφορετικά η Κανακάρη θα αρχίζει να βουλιάζει».

Η καθίζηση στο Δασύλλιο

«Στο σημερινό συμβάν έσπασε ένας αγωγός που πήγαινε νερό στη δεξαμενή της Ανθούπουλης. Άμεσα έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ για την αποκατάσταση της βλάβης, εντός μισής ώρας. Ο εργαζόμενος της καθαριότητας που τραυματίστηκε είναι καλά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία», λέει ο κ, Μελάς για το σημερινό συμβάν.