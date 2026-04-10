Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο - IDF: Δεν υπάρχει εκεχειρία

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία. Η σημερινή συμμετοχή των Ιρανών στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ, που ήταν αβέβαιη λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο επιβεβαιώθηκε, καθώς έφτασε στο Πακιστάν η ιρανική αντιπροσωπεία, με το Ιράν, και τη διαμεσολαβήτρια χώρα Πακιστάν, να θέτουν ζήτημα εκεχειρίας και στον Λίβανο.

Ωστόσο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε ότι οι μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αποτελούν την «κύρια ζώνη μάχης» του στρατού.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία. Συνεχίζουμε να πολεμάμε εδώ σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι η κύρια ζώνη μάχης μας», ξεκαθάρισε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα περίχωρα της Μπιντ Τζμπέιλ, όπου οι Ισραηλινές IDF μάχονται τη Χεζμπολάχ.

«Στο Ιράν, βρισκόμαστε σε εκεχειρία, και μπορούμε να επιστρέψουμε στις μάχες εκεί ανά πάσα στιγμή και με πολύ δυναμικό τρόπο», προειδοποίησε ο Ζαμίρ, σε βίντεο που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής από τον στρατό.

Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που στοχεύει την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο σημείο διαμάχης σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν. Το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, ενώ οι IDF αναφέρουν ότι εξουδετέρωσαν μέλη της οργάνωσης. Αναμένεται διάγγελμα του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ σήμερα στις 15.00

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων της, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης.