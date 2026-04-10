Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο - IDF: Δεν υπάρχει εκεχειρία

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία. Η σημερινή συμμετοχή των Ιρανών στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ, που ήταν αβέβαιη λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο επιβεβαιώθηκε, καθώς έφτασε στο Πακιστάν η ιρανική αντιπροσωπεία, με το Ιράν, και τη διαμεσολαβήτρια χώρα Πακιστάν, να θέτουν ζήτημα εκεχειρίας και στον Λίβανο.
Ωστόσο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε ότι οι μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αποτελούν την «κύρια ζώνη μάχης» του στρατού.
«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία. Συνεχίζουμε να πολεμάμε εδώ σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι η κύρια ζώνη μάχης μας», ξεκαθάρισε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα περίχωρα της Μπιντ Τζμπέιλ, όπου οι Ισραηλινές IDF μάχονται τη Χεζμπολάχ.
«Στο Ιράν, βρισκόμαστε σε εκεχειρία, και μπορούμε να επιστρέψουμε στις μάχες εκεί ανά πάσα στιγμή και με πολύ δυναμικό τρόπο», προειδοποίησε ο Ζαμίρ, σε βίντεο που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής από τον στρατό.
Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που στοχεύει την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο σημείο διαμάχης σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν. Το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, ενώ οι IDF αναφέρουν ότι εξουδετέρωσαν μέλη της οργάνωσης. Αναμένεται διάγγελμα του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ σήμερα στις 15.00
Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων της, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης.
Βρετανία: Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ
Τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τη χθεσινή ημέρα συνδέονταν με το Ιράν, όπως δείχνουν σήμερα τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα πλοία ν’ αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με στοιχεία, αλλά και ναυτιλιακές πηγές.
Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων, κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.
Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, είχαν αποπλεύσει χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Οι ΥΠΕΞ Γαλλίας και Πακιστάν εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, «εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο και τόνισαν τη σημασία της πλήρους εφαρμογής και του σεβασμού αυτής της εκεχειρίας» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπως ανακοίνωσε το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαίνεσε το Πακιστάν για τον ρόλο του στην εξασφάλιση της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας και εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πακιστάν προς μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μέσω της διπλωματικής οδού», σύμφωνα με το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Τις στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και τη διοικητική υποστήριξη της διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ συζήτησαν Στάρμερ-Τραμπ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε τις στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και τη διοικητική υποστήριξη της διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, όταν μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την προηγούμενη ημέρα.
“ Βάζουμε μαζί μία συμμαχία χωρών..., εργαζόμαστε σε ένα πολιτικό, διπλωματικό σχέδιο, αλλά επίσης, εξετάζουμε στρατιωτικές δυνατότητες και..., τη διοικητική υποστήριξη για την ενεργή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών”, δήλωσε ο Στάρμερ στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή.
“ Αυτό ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συζήτησης την προηγούμενη νύχτα - οι σκέψεις γι’ αυτό που συζητήσαμε, αλλά και η έμφαση που δόθηκε σε ένα πρακτικό σχέδιο για τη ναυτιλία μέσω των Στενών”.
