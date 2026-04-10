Αγρίνιο: Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις

Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση του νόμου περί επιταγών.

2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για συμμορία, διακεκριμένη κλοπή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και παράβαση του νόμου περί όπλων.