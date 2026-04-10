Κατανυκτική Αποκαθήλωση στη Μητρόπολη και την Παναγία Αλεξιώτισσα Πάτρας- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνυξης τελέστηκε η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στον Ιερός Ναός Παναγίας Αλεξιωτίσσης στην Πάτρα, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 2026.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον ναό, συμμετέχοντας με ευλάβεια στην κορυφαία αυτή στιγμή του Θείου Δράματος. Οι ύμνοι της ημέρας και η τελετουργία της Αποκαθήλωσης δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν σιωπηλά και με σεβασμό.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του Εσταυρωμένου στον Επιτάφιο, ενώ οι πιστοί συνέχισαν να προσέρχονται για να προσκυνήσουν.