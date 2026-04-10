Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ για τις προφυλακίσεις για τo βρέφος: «Είναι μια νίκη κατά της παιδικής κακοποίησης»

Δικαίωση «για εμάς και τους γιατρούς του Καραμανδανείου χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιάννάκος, την προφυλάκιση της μητέρας του βρέφους και του συντρόφου της.

Την ίδια ώρα συγχαίρει τους γιατρούς του Καραμανδανείου και ιδιαίτερα τον κ. Αλεξόπουλο. «Επέμειναν οι γιατροί του Καραμανδανείου παρ ότι μεσολάβησαν πολλές ημέρες από την κακοποίηση του παιδιού, παρ ότι ο ιατροδικαστής που το εξέτασε γνωμάτευσε ήξεις, αφήξεις…. Είναι μια νίκη κατά της παιδικής κακοποίησης»

Αναλυτικά αναφέρει:

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ. ΕΣΤΩ 24 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παραδοχή του συντρόφου της μητέρας στην εισαγγελία ότι κακοποιούσε το βρέφος στο Πύργο το οποίο κατέληξε στο νοσοκομείο με ανοικτά κατάγματα και οστεομυελίτιδα και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ που συνεχίζει να νοσηλεύεται, αποτελεί δικαίωση για εμάς και κυρίως για τους γιατρούς του Καραμανδανείου παιδιατρικού νοσοκομείου. Από τη πρώτη στιγμή μιλήσαμε για φρικτή κακοποίηση, για δαγκωματιές, σημάδια από καψίματα σε όλο του το σώμα. ΠΕΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 24 ημέρες μετά. Τι να κάνει όμως και η εισαγγελία όταν στα χέρια της έχει γνωματεύσεις από την ιατροδικαστή της Πάτρας.

Ο σύντροφος της μητέρας παραδέχθηκε στις αρχές ότι το δάγκωνε το παιδί σε όλο του το σώμα, ότι έσβηνε τσιγάρα πάνω του. Τους αξίζει να σαπίσουν στη φυλακή και το βρέφος να ζήσει μια καλύτερη ζωή πρώτα σε προνοιακή μονάδα ( μακάρι να βρεθεί) και μετά σε μια οικογένεια κατάλληλη. Για άλλη μια φορά προκαλεί η ιατροδικαστική υπηρεσία στη Πάτρα με τις αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις. Μπράβο στους γιατρούς του νοσοκομείου Πύργου που ειδοποίησαν την αστυνομία όταν η μητέρα εξαφανίστηκε με το παιδί αρχικά. Εάν το άφηναν με ανοικτά κατάγματα και οστεομυελίτιδα χωρίς φροντίδα θα πέθαινε. Μπράβο στους γιατρούς του Καραμανδανείου και ιδιαίτερα στον κο Αλεξόπουλο γνωστό για τους αγώνες του κατά της παιδικής κακοποίησης που επέμεναν μαζί με εμάς για τη κακοποίηση του βρέφους και δικαιωθήκαμε. Επέμειναν οι γιατροί του Καραμανδανείου παρ ότι μεσολάβησαν πολλές ημέρες από την κακοποίηση του παιδιού, παρότι ο ιατροδικαστής που το εξέτασε γνωμάτευσε ήξεις, αφήξεις…. Είναι μια νίκη κατά της παιδικής κακοποίησης. Μπράβο και πάλι μπράβο στους γιατρούς του Καραμανδανείου. Πέρασαν 24 ημέρες και με αμφιλεγόμενο πόρισμα ιατροδικαστικής να αποφασίσει τελικά η εισαγγελία το αυτονόητο χάριν της επιμονής των γιατρών του Καραμανδανείου. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ.