Πάτρα: «Όλα έγιναν σε χρόνο-ρεκόρ»: Ο καθηγητής Βασίλης Παναγιωτόπουλος περιγράφει στο thebest πώς σώθηκε 64χρονος από την Ήπειρο

Επικεφαλής της επέμβασης, που διενεργήθηκε στο Κέντρο Εμβολισμών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών , ήταν ο Καθηγητής Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής Βασίλης Παναγιωτόπουλος , ο Καθηγητής Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Πέτρος Ζαμπάκης και η Εξειδικευόμενη Επεμβατικής Ακτινολογίας Βάσια Τάκη, με σημαντική επίσης τη συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού.

Καθώς η Mηχανική Θρομβεκτομή -η επέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη- δεν ήταν διαθέσιμη στην περιοχή του, ο ασθενής διακομίστηκε εσπευσμένα από την Ήπειρο στην Πάτρα. Η έγκαιρη κινητοποίηση των γιατρών και η επιτυχής εκτέλεση της επέμβασης αποδείχθηκαν σωτήριες, χαρίζοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.

Στον αγώνα που δόθηκε για να σωθεί ένας 64χρονος άνδρας από την Ήπειρο, ο οποίος υπέστη σοβαρό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο τη Μεγάλη Τετάρτη, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η ταχύτητα των ενεργειών και η εξειδικευμένη παρέμβαση που ακολούθησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο thebest.gr ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ο ασθενής έφτασε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε βαριά νευρολογική κατάσταση, με αδυναμία ομιλίας και ημιπληγία στη δεξιά πλευρά του σώματος. «Άμεσα, στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έγινε από τους νευρολόγους ενδοφλέβια χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων. Κατόπιν συνεννόησης, διακομίστηκε επίσης άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όλες οι ενέργειες έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, τόσο η αντιμετώπιση με την ενδοφλέβια θρομβόλυση όσο και η προετοιμασία στο νοσοκομείο μας. Χρειάστηκαν τρεισήμισι ώρες, φτάνοντας, επομένως, στην Πάτρα εντός έξι ωρών από τη στιγμή που συνέβη το ισχαιμικό εγκεφαλικό. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίστηκε περιστατικό από τόσο μακριά».

«Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε τη Μηχανική Θρομβεκτομή χωρίς γενική αναισθησία, μια εξειδικευμένη επέμβαση που γίνεται σε λίγα κέντρα στην Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι να μεταφερθεί έγκαιρα ο ασθενής, όπως και έγινε. Αφαιρέθηκε ο θρόμβος από το εγκεφαλικό αγγείο που προκαλούσε τη διακοπή της αιματικής ροής. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται εντός του θεραπευτικού παραθύρου, που συνήθως δεν ξεπερνά τις έξι ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων», πρόσθεσε.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στη Νευρολογική Κλινική και η κατάστασή του είναι σημαντικά βελτιωμένη, καθώς μπορεί πλέον να μιλά και παρουσιάζει αξιόλογη πρόοδο στην κινητικότητα της δεξιάς πλευράς, ενώ το εξιτήριό του αναμένεται τις επόμενες ημέρες.