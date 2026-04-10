Πάτρα - Μεγάλη Παρασκευή: Δείτε το... εορταστικό σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Έχει και η εγκατάλειψη τα όριά της. Όπως και η ανοχή. Μεγάλη Παρασκευή και ενώ κορυφώνεται η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ενώ οι πόλεις υποδέχονται επισκέπτες, η Πάτρα στο κεντρικότερο σημείο της παρουσιάζει την εικόνα που βλέπετε στις φωτογραφίες.

Το σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, "πνιγμένο" στη λάσπη, τα σκουπίδια και τα αποτσίγαρα, "συστήνει" στους περαστικούς τη... φυσιογνωμία της σύγχρονης πόλης. Εικόνα πέρα από θλιβερή. Εικόνα πόλης αδιοίκητης.