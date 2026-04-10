Αχαΐα: Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις

Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:



1. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

2. Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών, για κλοπή κατ΄ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα) και παράβαση του νόμου περί όπλων.

3. Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δυο μηνών για κλοπή.