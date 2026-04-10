Πάτρα: Γέμισε κόσμο το κέντρο μετά την Αποκαθήλωση- ΦΩΤΟ

Στη 1 το μεσημέρι άνοιξαν τα καταστήματα

Αρκετός κόσμος κατέβηκε στο κέντρο της Πάτρας, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, μετά την Αποκαθήλωση.

Η αγορά εκκίνησε στη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με το προετεινόμενο ωράριο θα λείνει ανοικτή ως τις 7 το απόγευμα.

Ο καλός καιρός έχει σταθεί σύμμαχος για όσους θέλησαν να κάνουν τη βόλτα τους , να πιουν έναν καφέ, ή να κάνουν αγορές της τελευταίας στιγμής.

Αναλυτικά, το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στην Πάτρα έχει ως εξής:

Μ. Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00
Μ. Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00
Κυριακή του Πάσχα (12/4): Κλειστά – Αργία
Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Κλειστά – Αργία

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μεγάλη Παρασκευή Εορταστικό ωράριο Πάσχα
