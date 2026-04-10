Πάτρα: Tροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο

Στην Πατρών- Κλάους
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα, στην περιοχή της Περιβόλας.
Συγκεκριμένα, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Πατρών–Κλάους συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό του δικύκλου στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr