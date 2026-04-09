Καλαμάτα: Το έθιμο των σαϊτών μετά την τραγική απώλεια του εικονολήπτη

Μετά το θάνατο του εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακακη το Πάσχα του 2019, το έθιμο τέθηκε υπό αυστηρούς περιορισμούς

Ο σαϊτοπόλεμος Καλαμάτας όσο κι αν βρεθεί στο επίκεντρο αυστηρών περιορισμών, αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι δεν είναι ένα έθιμο που μπορεί εύκολα να σβήσει. Άλλωστε δεν είναι απλώς ένα τοπικό πασχαλινό δρώμενο, είναι μια βαθιά ριζωμένη έκφραση ταυτότητας, μνήμης και συλλογικής εμπειρίας για τους κατοίκους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Η εικόνα των σαϊτών να σκίζουν τη νύχτα με εκκωφαντικό θόρυβο και φλόγες που χορεύουν στον αέρα δημιουργεί ένα σκηνικό που για πολλούς είναι συνυφασμένο με την Ανάσταση και το Πάσχα. Για άλλους όμως, το ίδιο αυτό σκηνικό προκαλεί φόβο, ανησυχία και έντονο προβληματισμό.

Κι όμως μέσα σε αυτή τη ζωντανή παράδοση υπάρχει ένα σημείο καμπής που άλλαξε τα πάντα. Το τραγικό δυστύχημα πριν από επτά χρόνια όταν ο εικονολήπτης Κώστας Θεοδωρακάκης σκοτώθηκε ακαριαία κατά τη διάρκεια του εθίμου όταν μία σαΐτα τον πέτυχε στο κεφάλι ενώ κατέγραφε με την κάμερά του το γεγονός, σημάδεψε ανεξίτηλα τη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Από εκείνη τη στιγμή, το έθιμο έπαψε να είναι μόνο γιορτή. Έγινε και πεδίο ευθύνης, αντιπαράθεσης και αναστοχασμού.

Η πολιτεία αντέδρασε με περιορισμούς και ο σαϊτοπόλεμος Καλαμάτας μπορεί να μην τέθηκε ουσιαστικά εκτός νόμου, ωστόσο είναι πλέον άκρως περιορισμένος. Το έθιμο δεν εξαφανίστηκε. Συνεχίζει να «ζωντανεύει» κάθε Πάσχα, την Κυριακή της Ανάστασης αλλά και τις ημέρες των Επιταφίων είτε σε πιο περιορισμένη κλίμακα είτε με τη σιωπηρή ανοχή μιας κοινωνίας που δεν θέλει να αποκοπεί από το παρελθόν της. Σε κάθε ανάφλεξη σαΐτας, όμως, υπάρχει και μια σκιά. Η απώλεια εκείνου του ανθρώπου που δεν έχει ξεχαστεί. Τραγικό πρόσωπο εκείνων των ημερών ήταν η σύζυγος του άτυχου εικονολήπτη, η οποία είδε το θάνατο του άντρα της από το σπίτι σε ζωντανή μετάδοση, μια μετάδοση που έκανε ο ίδιος προτού τον χτυπήσει η σαΐτα στο κεφάλι. Η οικογένειά του συνεχίζει να ζει με το βάρος της μνήμης θυμίζοντας σε όλους ότι πίσω από το θέαμα υπήρξε μια πραγματική τραγωδία. Πως κατέγραψε live το θάνατό του από σαΐτα ο άτυχος εικονολήπτης

Ο 53χρονος Κώστας Θεοδωρακάκης μετέδωσε τον θάνατό του σε ζωντανή σύνδεση για την ιστοσελίδα messinianews.gr της οποίας ήταν ιδιοκτήτης, όπως και του ραδιοφωνικού σταθμού «Παλμός». Ο άτυχος εικονολήπτης, που ήταν πατέρας δύο παιδιών κατέγραψε την στιγμή που χτυπήθηκε από τη μοιραία σαΐτα ενώ κάλυπτε live το πασχαλινό έθιμο. Η τραγωδία αποτυπώθηκε στο βίντεο από το 18:40 και μετά.