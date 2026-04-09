Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας
Αναστάτωση προκάλεσε η λιποθυμία ενός ιερέα κατά την διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων στην Εύβοια.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, όταν ο Πάτερ Χαράλαμπος Ραμαντανάκης λιποθύμησε ξαφνικά κατά την διάρκεια της Ακολουθίας.
Οι πιστοί που ήταν εκείνη τη στιγμή στην εκκλησία κάλεσαν το ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα και μετέφερε τον ιερέα στο νοσοκομείο της Χαλίδας.
Σημειώνεται ότι ο ιερέας κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο επανήλθε ενώ υποβάλλεται σε επιπλέον εξετάσεις.
Η Ακολουθία συνεχίστηκε από άλλους ιερείς.
