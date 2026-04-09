Θλίψη στο Αίγιο για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Σπηλιωτακόπουλου

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Αιγίου η απώλεια του Κωνσταντίνου Γεωργ. Σπηλιωτακόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε συνταξιούχος θερμαστής του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στον επαγγελματικό του χώρο όσο και στον κύκλο των συγγενών και φίλων του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και σε όσους τον γνώριζαν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγιαλείας.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ., προκειμένου συγγενείς και φίλοι να απευθύνουν το τελευταίο αντίο.