Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στα Σαγέικα

Δυτική Αχαΐα: 11 συλλήψεις για ρευματοκλ...

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης

Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρέθηκαν τα Σαγέικα της Δυτικής Αχαΐας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή. Ο απολογισμός: 11 συλλήψεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης, η ρευματοκλοπή. Από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρχές προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προχωρήσει σε παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, κλέβοντας ρεύμα συστηματικά και εις βάρος του δικτύου.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο των αρχών για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην περιοχή.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σαγέικα Ρευματοκλοπή Συλλήψεις
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις