Δυτική Αχαΐα: 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στα Σαγέικα

Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρέθηκαν τα Σαγέικα της Δυτικής Αχαΐας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή. Ο απολογισμός: 11 συλλήψεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης, η ρευματοκλοπή. Από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρχές προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προχωρήσει σε παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, κλέβοντας ρεύμα συστηματικά και εις βάρος του δικτύου.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο των αρχών για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην περιοχή.