Δυτική Αχαΐα: 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στα Σαγέικα

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης
Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρέθηκαν τα Σαγέικα της Δυτικής Αχαΐας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή. Ο απολογισμός: 11 συλλήψεις.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης, η ρευματοκλοπή. Από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρχές προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προχωρήσει σε παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, κλέβοντας ρεύμα συστηματικά και εις βάρος του δικτύου.
Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο των αρχών για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην περιοχή.
