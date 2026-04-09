Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση

Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα όταν πολίτης κάλεσε στο «100» καταγγέλλοντας την παρουσία ενός ασυνόδευτου ανήλικου κοριτσιού μέσα σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν μια 12χρονη και την προσέγγισαν προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να τους ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της στη Βούλα, καταγγέλλοντας περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Μετά τις αποκαλύψεις της 12χρονης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα για τον εντοπισμό των γονέων της. Λίγη ώρα αργότερα, εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα της, ηλικίας 51 ετών, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον 59χρονο πατέρα της ανήλικης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η 12χρονη βρίσκεται υπό καθεστώς προστατευτικής φυλακής στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία» και εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
