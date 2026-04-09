Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτησή της από τον Λευκό Οίκο.

Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες ορισμένων που έχουν στόχο να «συκοφαντήσουν» τη φήμη της διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

«Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ και εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν είχα σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργό του, τη Μάξγουελ», τόνισε.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ. Όπως σημείωσε, η μόνη επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Μελάνια Τραμπ.