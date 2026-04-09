Αμπελόκηποι: Ποιος ήταν ο άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της πτώσης άνδρα από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αλφειού, στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο άνδρας να ήταν διαρρήκτης, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, περίπου στις 7:20, σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν περίοικοι τον είδαν και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος και να κατέληξε στον ακάλυπτο της διπλανής πολυκατοικίας, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.
