Πάτρα: Η πιο συγκινητική στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας- «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» από την Πολυφωνική στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στην Πάτρα έζησαν για άλλη μια χρονιά οι πιστοί που βρέθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών, καθώς η Μικτή Χορωδία της Πολυφωνικής έψαλε το γνωστό τροπάριο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…», συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1984.

Η χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού, μαέστρου Σταύρου Σολωμού, ερμήνευσε τη σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, στη μεταφορά για Μικτή Χορωδία που έχει κάνει ο Γιάννης Καρκάλας.

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ακολουθίας των Δώδεκα Ευαγγελίων σφράγισε για ακόμη μία φορά τη Μεγάλη Πέμπτη στην Πάτρα, με το συγκεκριμένο τροπάριο να επιβεβαιώνει την ξεχωριστή θέση που κατέχει στο τελετουργικό της βραδιάς. Σύμφωνα με την παράδοση που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, στην απόδοσή του συμμετείχαν ενεργά όχι μόνο τα σημερινά μέλη της Χορωδίας, αλλά και παλαιότεροι χορωδοί, καθώς και μέλη άλλων τμημάτων της Πολυφωνικής.